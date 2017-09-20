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Долги Межбанка перед Казахстаном вернут гособлигациями

Автор: Отдел информации 

Основная сумма долга Международного банка Азербайджана в 250 миллионов долларов будет возвращена Казахстану. Об этом сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В течение трех месяцев, летом, шли переговоры по реструктуризации задолженности Международного банка Азербайджана перед ЕНПФ РК. Эти переговоры завершились заключением соглашения о реструктуризации, в рамках которой основная сумма долга – 250 миллионов долларов – сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигации Минфина Азербайджана, то есть это 100%-гарантированные бумаги азербайджанской стороны", – отметил Келимбетов.

Кроме того, по словам Келимбетова, Международный банк Азербайджана уже выплатил небольшую часть общей суммы долга.

"Я вам скажу, что 40 миллионов долларов уже было выплачено в виде так называемых купонных облигаций. То есть, на самом деле ситуация вполне нормальная, и поводов, на мой взгляд, для беспокойства больше быть не должно. Если просто сказать, то те деньги, которые были вложены, будут возвращены в полном объеме, даже более сохранно. С учетом того, что, в основном, инвестиции ЕНПФ у нас в национальной валюте деноминированы, те инвестиции, которые деноминированы в долларах, позволяют диверсифицировать доходность этой организации", – сказал он.

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