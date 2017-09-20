Евросоюз против независимости Курдистана

Евросоюз призывает власти иракского Курдистана не проводить референдум о независимости региона и считает его контрпродуктивным, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Европейский Союз напоминает о своей постоянной поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Односторонние действия, такие как предложенный референдум, являются контрпродуктивными, их следует избегать", — заявила Могерини.

По ее словам, ЕС признает наличие нерешенных вопросов между властями Курдистана и Багдадом и считает, что они должны решаться "путем мирного и конструктивного диалога, который вел бы к взаимно согласованному решению, основанному на выполнении положений иракской Конституции".