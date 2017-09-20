В Москве зарезали гражданина Азербайджана

В Москве в этническом кафе зарезали жителя республики Азербайджан. Стражи порядка ведут поиск убийцы.

Как стало известно ФАН, 19 сентября на пульт дежурного поступило сообщение о драке в одном из заведений Москвы. В результате конфликта один мужчина ударил другого ножом в грудь, от чего последний скончался. Двое неизвестных убежали из кафе в сторону парковки. При этом, со слов официантов, один из них забыл на столике ключи от машины и сотовый телефон.

Приехавшие полицейские зафиксировали смерть жителя республики Азербайджан. В кафе была изъята видеозапись камеры наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется поиск преступника.