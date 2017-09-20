Россия испытала баллистическую ракету

Министерство обороны РФ провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" по полигону на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.
"На государственном испытательном космодроме Плесецк боевым расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - сказали в ведомстве.