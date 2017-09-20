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Минобразования начало проверки в лицее сестры Зии Мамедова

 

Министерство образования проводит проверки в бакинском лицее «Терегги», директором которого является сестра бывшего министра транспорта Зии Мамедова, Махбуба Мамедова. Об этом АПА заявил глава пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов.

Проверки проводятся сотрудниками отдела внутреннего контроля министерства. Дж.Валехов не сообщил о причинах проверки.

Что касается информации об освобождении от занимаемой должности М.Мамедовой, то глава пресс-службы опроверг их.

«Директор лицея Махбуба Мамедова не уволена. О результатах проверки будет дана дополнительная информация», - сказал он.

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