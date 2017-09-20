Советник президента Литвы: «В Донбассе создается такая же ситуация, как и в Карабахе»

Предложение России разместить миротворческие силы ООН на территории Восточной Украины у черты, разделяющей вооруженные силы Киева и поддерживаемых Москвой сепаратистов, неприемлемо, заявил советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Нериюс Алексеюнас, передает Delfi.

«Неприемлемо то, что такая миссия предполагается у демаркационной линии или лишь кое-где в Восточной Украине. Главной целью должно быть то, чтобы миссия ООН, если она будет создана, действовала бы вдоль российско-украинской границы», - сказал Алексеюнас.

По его словам, размещение миротворческих сил ЕС вдоль украинско-российской границы помогло бы в урегулировании конфликта и наблюдении за тем, попадают ли в Украину российские военные.

Между тем создание миссии у так называемой «контактной линии» стало бы шагом к замораживанию конфликта, сказал советник.

«Мы смотрим, чтобы не хитрили и чтобы не создавали такую ситуацию, которую мы видим в других регионах, когда конфликт замораживается, легитимизуется ситуация статус-кво и потом создается определенный очаг нестабильности, как в Приднестровье или в Нагорном Карабахе», - сказал Аляксеюнас.