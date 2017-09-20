Президенты Польши и Армении обсудили Карабах

"Карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем", - сказал президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном на полях 72-й Генассамблеи ООН, передает Armenpress.

"Позиция Польши по этому вопросу не изменилась, уверены, что конфликт должен быть урегулирован мирно и в соответствии с нормами международного права", - сказал он.



Серж Саргсян, в свою очередь, подчеркнул, что в этом вопросе важно проявлять уравновешенную позицию, созвучную с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и с общей позицией ЕС.