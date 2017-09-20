Трамп так и сказал: "Уничтожим Северную Корею"

В первом своем выступлении с трибуны Генассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп перечислил ряд положений своей предвыборной кампании, прежде всего знаменитое «Америка прежде всего», а дальше перечислил многочисленные заслуги своей страны перед миром. Одновременно, как и было запланировано, посетовал, что США приходится несоразмерно много платить за содержание ООН, хотелось бы большей справедливости, прозрачности и эффективности. А эффективности сильно не хватает, и тут для убедительности Дональд Трамп привел пример Северной Кореи.

«Ни один народ на Земле не заинтересован в том, чтобы эта банда преступников имела ядерное оружие и ракеты. Соединенные Штаты обладают большой силой и терпением, но если им придется защищать себя или своих союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. «Человек-ракета» сейчас выполняет самоубийственную миссию для себя и своего режима».

«Человеком-ракетой» Трамп с издевкой назвал Ким Чен Ына, сопроводив это недвусмысленной угрозой. И можно даже не сомневаться, что лидер КНДР постарается ответить в соответствующем духе, их заочный диалог не предполагает, чтобы острый выпад остался незамеченным и не отбритым. Это пример понадобился президенту США, чтобы проиллюстрировать, зачем нужна ООН: Трамп поблагодарил Китай и Россию за голосование за санкции Совета Безопасности, принятые 10 сентября, и выразил желание, чтобы за этим последовали новые шаги.

Кстати, это был единственный раз, когда он в своей речи упомянул Китай и Россию. Зато много резких слов досталось Ирану – за его поддержку терроризма, режима Башара Асада в Сирии, за нарушение прав человека в своей стране и попытку развернуть ядерную программу. Трамп раскритиковал, как уже было не раз, ядерную сделку США с Ираном. Похоже, новый президент постарается разорвать договор, который считал своим уникальным достижением Барк Обама.

От проблемы терроризма Трамп перешел к критике режимов Кубы и Венесуэлы, пообещав никогда не снимать санкции с первой, пока там не произойдут демократические преобразования – очевидный, опять же, откат от позиции Обамы, восстановившего дипломатические отношения с Гаваной.

А Венесуэле досталась не только жестокая критика, но и недвусмысленные обещания сделать все, чтобы вернуть эту латиноамериканскую страну на нормальный путь развития: «Мы готовы предпринять дальнейшие действия, если правительство Венесуэлы не свернет с пути установления авторитарного правления венесуэльским народом».