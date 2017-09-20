И Москва против независимости Курдистана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не отвечать на вопрос о позиции России о референдуме о независимости Иракского Курдистана, однако напомнил, что Москва всегда настаивает на необходимости сохранения территориальной целостности государств, сообщает ТАСС.

"Я оставил бы без комментариев этот вопрос", - сказал журналистам представитель Кремля.

"Безусловно, позиция России в пользу сохранения территориальной целостности государства региона остается неизменной", - отметил при этом он.

"Мы считаем, что, только основываясь на идее сохранения территориальной и политической целостности государств региона, можно продолжать попытки по стабилизации ситуации", - подчеркнул Песков.