Время от времени на мировой арене происходят события, которые на короткий срок привлекают к себе всеобщее внимание и становятся предметом яростных дискуссий как среди политиков, так и в социальных сетях.

Они бывают самыми разными по масштабу, по географии, по значимости, да и по любым другим критериям – теракты в Лондоне, Париже и Барселоне, расстрел редакции "Шарли Эбдо", кровавый штурм Алеппо, уничтожение Мосула и многое-многое другое. Поскольку происходят такого рода события практически ежедневно, про все не вспомнить.

И тут двойной стандарт

Вот и сейчас взгляды всего мира прикованы к событиям в Мьянме, где разворачивается настоящая трагедия вокруг народа рохинджа... Несмотря на то, что бывшая Бирма находится очень далеко, мало кто из небирманцев там когда-либо бывал, и, скорее всего, подавляющее большинство населения планеты не сможет даже на карте показать ее местонахождение, дискуссии развернулись нешуточные.

Причем, иногда темой является не сама Мьянма, а отношение к ней, и не только к ней. Кровавая драма в этой отсталой и малозначимой стране показала, насколько силен в мировом масштабе двойной стандарт – когда события одного порядка в одной стране вызывают всеобщее внимание, а в сторону другой – никто даже не смотрит.

Все мы время от времени слышали и слышим замечания вроде: «В теракте в лондонском метро пострадало около трех десятков людей, в Багдаде больше 12 человек гибнут в день во время взрывов в мечетях, но почему-то никто не реагирует, и всем наплевать». Или – « Почему после расстрела "Шарли Эбдо" все выставили в соцсетях французские флаги, а после терактов в Карачи никто не выставляет пакистанский?»

Те, кто это говорит, руководствуются вроде бы самыми благородными помыслами – гибель людей в каждой точке мире сама по себе является трагедией, соответственно, теракт в Лондоне и теракт в Кандагаре с моральной точки зрения - одинаковы.

Звучит очень красиво, и с такой благородной позицией невозможно не согласиться – не так ли?

Возможно, что да. Возможно, что так бы оно и было, если б человеческая натура была бы благородной, великодушной и справедливой (впрочем, тогда и терактов бы не было). Возможно, придет когда-то благословенное время и все так и будет. Но это будет. Когда - неизвестно.

Но пока мы живем на грешной земле, населенной преимущественно эгоистичными существами, для которых главным критерием отношения является «свой-чужой», попытка уровнять теракт в Лондоне с терактом в Абудже – самое настоящее лицемерие.

Мосул? Где он, этот Мосул? А Абуджа?

Представьте себе картину: у вас умер сосед, не то чтобы он был вам родственник, но все же определенный уровень близости у вас с ним был, и его смерть вызвала у вас искреннее огорчение. И вдруг во время похорон к вам приходит незнакомый человек и говорит: «Ты почему так скорбишь по поводу твоего соседа? Разве ты не знаешь, что сейчас, в этот момент сотни таких же людей умирают в Африке от голода? Почему ты по ним не плачешь? Чем они хуже твоего соседа? Ты что, расист?»

Правда же в том, что такова человеческая натура. Даже самый гуманный человек не может сочувствовать всем на свете. Нет ничего странного в том, что кто-то вывесил французский флаг в социальных сетях после расстрела «Шарли Эбдо», но при этом совершенно равнодушен к несравненно более масштабной трагедии в Мосуле.

Скорее всего, этот человек в детстве читал французскую литературу, смотрел фильмы с участием Жан-Поля Бельмондо и Луи Де Фьюнеса, дарил близким людям французский парфюм, имеет друзей или родственников во Франции. Да и в конце концов, кто не мечтал побывать в Париже?

А Мосул... Где он, этот Мосул? Что связывает с ним среднестатистического пользователя Фейсбука, украсившего свою аватарку французским флагом? Скорее всего, он вообще ничего не знает об Ираке, ни разу в жизни не смотрел иракское кино, а имена иракских писателей для него – темный лес.

Он никогда не бывал в Мосуле и с вероятностью до 99, 99% никогда там и не побывает. Да и кто, в трезвом уме и твердой памяти, мечтает побывать в Мосуле?

Кому-то может показаться, что это слишком уж натянутая параллель, в особенности, когда речь идет о сотнях и тысячах погибших. Но, как говорится, одна смерть – это трагедия, миллион - статистика. Не имеет значения, сколько людей погибло или пострадало. 10 погибших в Барселоне вызовут у человека, который там бывал, гораздо больше сочувствия, чем 1000 где-нибудь в Абудже.

Кстати, кто-нибудь знает, где это - Абуджа? Если что, это столица Нигерии...

Посмотрите, во всем мире - в Африке, Азии, на Ближнем Востоке - нескончаемые войны, и, по большому счету, никому до этого нет дела. Зато стоило разразиться кровавой войне в Югославии, вся Европа встала на уши. Потому что, так или иначе, свои. Потому что - рядом, в центре Европы. Белые люди. Соседи. А не кто-то там за тридевять земель.

Да, это противно, это мерзко и это негуманно, но таков человек. Такова его натура. Человек не может одновременно скорбеть по всем, кто этого заслужил. Трагедии, войны, геноцид – это все мы видим на экранах телевизоров каждый день, но подавляющее большинство таких новостей проходит мимо нас ровно по этой причине – слишком далекие, слишком чужие.

Вся надежда на прогрессивную общественность…

Человек так устроен – гадко и эгоистично: в первую очередь он думает о себе, потом о своих близких, друзьях и родственниках, потом о соседях, потом о тех, с кем имеет шапочное знакомство, а потом – обо всех остальных... Если на них останется время.

Как ни странно, реакция общественности на трагедию рохинджа наглядно демонстрирует все вышесказанное.

Те, кто игнорировал теракты в Европе, злился на французские флаги в Фейсбуке, сейчас рвут и мечут по поводу рохинджа: пишут гневные комментарии и посты в социальных сетях, упрекают остальных в равнодушии и том самом двойном стандарте.

Но они точно такие же эгоисты, как и все остальные. К примеру, есть конфликт куда более кровавый, чем бирманский – в Дарфуре, где народу погибает уж никак не меньше, чем в Мьянме. Но там убивают друг друга единоверцы-мусульмане... Соответственно, ситуация менее деликатная, чем в Бирме, где просто-такаки напрашивается: «Буддисты убивают мусульман»...

Где был Рамзан Кадыров во время резни в Дарфуре? Где были московские мусульмане, которые провели акцию у посольства Мьянмы? Или что, кровь африканцев в Дарфуре менее красная, чем рохинджа в Бирме?

А где была прогрессивная общественность, когда в Руанде за 2 месяца боевики племени хуту зарезали 800 000 соотечественников племени тутси? И те и другие – добрые католики... Где тогда были все, кто сейчас проливает слезы по погибшим детям-рохинджа?

А еще десятки конфликтов в Африке, Азии, в Латинской Америке, которые происходят перед нашими глазами, прямо здесь и сейчас?

Правда же в том, что и те, кто ставил французские флаги на аватарку, и те, кто сегодня протестует против уничтожения рохинджа в Мьянме, по большому счету, одинаковые. И те и другие - обычные, слабые и грешные эгоисты, как и все 7,5 млрд. жителей Земли.

Каждый из них скорбит по тому, кто так или иначе по тем или иным критериям ему близок, и возмущается тем, что кто-то другой сохраняет равнодушие в отношении беды, которая близка ему.

Мусульманин будет сочувствовать рохинджа, буддист – Далай-ламе и тибетцам, православные христиане – ассирийцам в Сирии, и т.д. Это нормально, и это вполне соответствует человеческой натуре. И это вовсе не лицемерие. А вот настоящее лицемерие - это требовать от человека одинакового сочувствия ко всем. Если и был когда-то человек с таким большим сердцем, то он уже наверняка давно умер от инфаркта.

Разумеется, совсем другое дело - политики и международное сообщество. Они как раз должны реагировать на все такого рода события одинаково, так как политики правят миром, а, соответственно, отвечают за все, что происходит на планете.

Отчего же они, наши велеречивые политики, молчат, словно в рот воды набрали? Привыкли, видать…