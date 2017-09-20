Лондон выплатит Брюсселю €20 млрд отступных, которые Великобритания согласна выплатить Брюсселю за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit. Как сообщила в среду газета Financial Times, эту сумму озвучит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в программной речи по теме Brexit во Флоренции.

По сведениям издания, ведущий советник Мэй по вопросам выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Оливер Роббинс известил сотрудников канцелярий нескольких лидеров стран ЕС о том, что в намеченной на пятницу программной речи главы британского правительства по теме Brexit во Флоренции будет затронута тема отступных. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель получила информацию от британского правительства, что сумма, которую Мэй озвучит в административном центре Тосканы, составит, по меньшей мере, €20 млрд.

В публикации подчеркивается, что "команда Мэй рассчитывает, что это предложение выведет переговоры с Брюсселем по Brexit из тупиковой ситуации, длящейся уже три месяца, и позволит перейти ко второй стадии переговоров, которая откроет путь к обсуждению вопроса о будущих торговых отношениях" между Великобританией и ЕС.