Сильный спрос в Азербайджане вызвал дефицит мяса в Грузии

Из-за возникшего дефицита мяса в Грузии закрываются скотобойни. Как заявляют «Коммерсанту» представители этого вида бизнеса, прибыль постоянно падает, а и иногда ее вообще нет.

Называется несколько причин сложившейся ситуации, в том числе и возникший в последние месяцы дефицит мяса.

Как оказалось, у грузинского мяса из-за девальвации национальной валюты резко вырос экспортный потенциал, в частности, в большом количество скотина вывозится в соседний Азербайджан, и не только.

В результате часть скотобоен на территории Грузии оказалась либо без дела, либо недостаточно загруженной.

По словам директора компании «Матадор» Иосифа Кохташвили, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года оборот скотобойни сократился на 30-40%.