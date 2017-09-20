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Тим Кук назвал «разумной» цену iPhone X

 

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что считает цену iPhone X в тысячу долларов «разумной». Об этом он рассказал в интервью на шоу Good Morning America на канале ABC.

«Ну, это разумная цена за технологии, которые вы получаете. Как выяснилось, большинство людей расплачиваются за телефон в течение долгого времени. Поэтому мало кто будет сразу выкладывать полную стоимость телефона. Кроме того, большинство людей предварительно продают свой текущий смартфон, а некоторые продавцы предоставляют им скидки», — отметил Кук.

Также глава Apple ответил на вопросы о безопасности Face ID в iPhone X. Он в очередной раз напомнил, что вся информация хранится исключительно на устройстве и никуда не выгружается, как и в случае с Touch ID.

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