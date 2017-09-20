Гражданин Азербайджана пытался проехать через участок украино-российской границы в Брянской области в багажнике автомобиля. Нарушителя задержали брянские пограничники и привлекли в административной ответственности. Такое решение вынес Злынковский районный суд, сообщает haqqin.az со ссылкой на «КП Брянск».

«Легковой автомобиль, за рулем которого был россиянин, остановили около девяти часов утра 18 сентября в пункте пропуска «Красный камень», что в Злынковском районе, - заявили в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. – При осмотре в багажном отделении нашли азербайджанца. Он пытался проникнуть на территорию России незаконно в обход пунктов пропуска».

За нарушение пограничного режима предусмотрено предупреждение или штраф до одной тысячи рублей с выдворением из страны.