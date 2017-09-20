Россия начала экспорт «Ночных охотников»

Россия впервые поставила на экспорт партию ударных вертолетов Ми-28НЭ «Ночной охотник». Об этом сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, передает РИА Новости.
«Поставка экспортной партии «Ночных охотников» — чрезвычайно значимое событие для холдинга, поскольку эти машины задают новые стандарты на мировом рынке ударных вертолетов», — добавил он.
Богинский не стал уточнять, какая страна является заказчиком машины.
Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением — 30-миллиметровой пушкой и ракетами. Машины оборудованы бортовым комплексом обороны, защищающим от управляемых зенитных ракет с инфракрасными головками самонаведения. Кроме того, на них установлен модернизированный комплекс средств связи, обеспечивающий радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и с наземными пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.