Саудовская Аравия снимет запрет на звонки в мессенджерах

Власти Саудовской Аравии снимут запрет на голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp и Skype, сообщает «Би-би-си».
Министерство связи сообщило, что Voice over Internet Protocol (VoIP) будет «доступен для пользователей» с 20 сентября. Ранее власти блокировали VoIP из-за отказа от соблюдения «правил».
Незадолго до этого Snapchat заблокировал доступ к катарскому телеканалу Al Jazeera в королевстве.
Саудовские официальные лица обвинили катарскую сеть в том, что она является «вредным и пропагандистским каналом, поддерживающим экстремизм».