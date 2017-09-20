Армянские власти устроили террор против женщин и детей

Депутат Национального Собрания Армении, руководитель альянса “ЕЛК” Никол Пашинян сегодня посетил задержанных на площади Республики. Напомним, накануне армянские власти официально заявили о задержании семьи Егнукян. Речь идет о жене политзаключенного Каро Егнукяне и его троих детей. А активисты из Фронта женщин Армении подозреваются в установке на площади Республики взрывных самодельных устройств.

Жена и дети Егнукяна уже находятся на свободе. Пашинян, выйдя из отделения полиции, сказал журналистам, что на сегодняшний день задержаны семеро человек. Это Рита Даниелян, Наира Александрян, Гоар Мартиросян и Гегецик Тоноян и члены партии “Учредительное собрание” - Ваагн Гумашян, Андраник Погосян, которых задержали чуть позднее около СКК им. Карена Демирчяна.

Абсурдность выдвинутого обвинения в отношении женщин и детей ставит под сомнение официальную версию об установке бомб на центральной площади Еревана. По сути, армянские власти не допустили встречи членов семьи политзаключенных с участниками форума “Армения - Диаспора”. Спрашивается, если сигнал о наличии бомбы на площади Республики был получен в 7 часов утра, то почему полиция оцепила площадь лишь в полдень? Как могли представители Фронта женщин Армении вместе с детьми оказаться на площади при наличии такой информации? Налицо явная фабрикация обвинений.

Это подтверждает и депутат Никол Пашинян, заявивший о расправе, которую власти учинили над женщинами и детьми.