Германия выплатит Турции 80 миллионов

Правительство Германии намерено в октябре выплатить Турции еще 78,7 миллиона евро в рамках соглашения по миграции, сообщает Bild со ссылкой на ответ правительства на парламентский запрос "Зеленых".

"Федеральное правительство в октябре собирается выплатить Турции еще 78,7 миллиона евро в рамках сделки по беженцам", — пишет издание.

Отмечается, что таким образом сумма немецких выплат Анкаре по этому соглашению возрастет до 314,6 миллиона евро. Всего Евросоюз должен выплатить Турции 3 миллиарда евро. Общая сумма выплат Германии по договоренности должна составить 427,5 миллиона евро.