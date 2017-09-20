МИД расследует визит американских конгрессменов в Карабах

«Министрество иностранных дел проводит проверку по факту незаконного визита на оккупированные Арменией территории Азербайджана членов Палаты представителей Конгресса США Фрэнка Паллоне и Тулси Гебрдина. По итогам расследования в отношении них будут приняты соответствующие шаги».

Об этом журналистам сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, вышеуказанные лица, которые представились членами Конгресса США, уже долгое время финансируются армянским лобби США и Арменией.