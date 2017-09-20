В Армении продолжают политику шантажа России, все более открыто показывая Москве свою готовность уйти на Запад. И выступление президента Армении Сержа Саргсяна на Генеральной Ассамблее ООН – очередное тому свидетельство. При этом, направляя такой мессидж Москве, Саргсян ничем не рискует, ведь через несколько месяцев истекает срок его полномочий, а вся полнота власти перейдет к премьер-министру, кто бы им не стал.

Но обо всем по порядку. В Ереване давно выражают недовольство в связи с поставками российского оружия в Азербайджан. Особое негодование вызвала, как считают в Армении, «политика двойных стандартов» Кремля, который осуждает поставки оружия в Украину, но продает современную военную технику Азербайджану, находящемуся фактически в состоянии войны с союзником РФ – Арменией.

В принципе, любое упоминание о поступивших вооружениях в Азербайджан вызывает нервную реакцию в Армении. Будь то поставки из Чехии, Пакистана, Израиля, Турции и т.д. Но, конечно, особая реакция следует после сообщений об очередных эшелонах из России. В Ереване давно для себя почему-то решили, что Москва обязана обеспечивать армян, ведь Армения распродала свой промышленный потенциал России. Но в том-то и дело, что сейчас Республики Армения уже нечего предложить РФ. Могли бы еще спасибо сказать, что Россия вооружает Армению фактически в долг, за счет выделенного Москвой же кредита.

Возмущает армянскую сторону и соглашение о создании объединенной армяно-российской группировки.

Отметим, что Россия завершила ратификацию и президент РФ уже подписал документ, но армянская сторона медлит. Причина в том, что армянское экспертное сообщество уверено: Армения ничего от этой группировки не получает. Ведь ее даже нельзя задействовать в Карабахе, так как соглашение работает только в рамках государственной границы Армении.

Все это и приводит к разрастанию антироссийских настроений, одним из проявлений которого стала инициатива оппозиционной парламентской фракции с символичным названием "Елк" («Выход») о выходе Армении из Евразийского экономического союза, называемого в народе «путинским союзом».

Так что же происходит? На самом ли деле Армения четко выбрала для себя «западный вектор»? Ведь и в ноябре в Брюсселе ожидается подписание соглашения между Арменией и Евросоюзом. Детали этого документа не разглашаются, однако известно, что он мало чем отличается от похожего соглашения, подготовленного в 2013 году, но не подписанного из-за давления Москвы. Кстати, источники в Брюсселе ожидают, что похожий сценарий может повториться и на этот раз.

Но теперь вернемся к выступлению армянского президента в ООН. Речь Сержа Саргсяна уже успели прокомментировать армянские политологи. К примеру, эксперт по международному праву и международным отношениям Сурен Саркисян усмотрел в словах Саргсяна «чрезвычайно важный тезис»: «Это вопрос активизации участия Армении в миротворческих миссиях. Считаю это необходимым предусловием для поддержания боеспособности армянской армии на высоком уровне. Не будем забывать, что участие РА в миротворческих миссиях является одной из ключевых сфер военного сотрудничества с НАТО, Организацией Объединенных Наций (ООН) и США. В данном контексте имеем дело и с внешнеполитическим дивидендом», – отметил он.

Эксперт подчеркнул важность заявления Саргсяна о том, что Армения готова увеличить свое участие в миссиях в ЮНИФИЛ (UNIFIL) в Ливане и МИНУСМА (MINUSMA) в Мали.

«В то же время участие Армении в возможной миротворческой миссии в Сирии будет иметь для РА серьезное геополитическое значение. Это усилит роль Армении в международных отношениях, а для армянской общины в Сирии станет особой гарантией безопасности и психологической поддержкой», – указал Сурен Саркисян.

«Дьявол», как известно, всегда кроется в деталях. Фактически, как отмечает газета «Лрагир», Ереван официально заявил о готовности участвовать в миротворческой операции в Сирии под эгидой ООН. А ранее Армения выразила согласие направить в Сирию саперов, которые совместно с российскими специалистами будут заниматься гуманитарным разминированием в Сирии.

Нынешнее заявление Сержа Саргсяна о готовности Армении участвовать в миротворческой операции в Сирии под эгидой ООН может быть намеком, что «Армения приняла трудное, но суверенное решение - действовать в составе международных сил на равных со всеми основаниях и правах». Иными словами, Армения в Сирии не будет работать с Россией и по указке Москвы.

Возникшему в армянском обществе ощущению когнитивного диссонанса «помогают» и сами армянские политики, испытывающие точно такой же диссонанс. Чего стоит только недавнее заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что сейчас идет речь уже о возврате территорий в рамках обсуждения по вопросу урегулирования карабахского конфликта.

Как пишет по этому поводу газета «Жоховурд», слова Налбандяна не были восприняты однозначно ни в Армении, ни в «НКР». Более того, высказывание своего шефа (!) опроверг его заместитель – Шаварш Кочарян, заявивший, что «никто никому никаких территорий не сдает».

А в «НКР» слова Налбандяна прокомментировал «споуксмен» лидера карабахских сепаратистов Давид Бабаян: «Мы всегда говорили, что возврата к прошлому нет как в плане границ, так и в плане статуса. Мы всегда подчеркивали, подчеркиваем и продолжим подчеркивать, что вопрос безопасности является для нас самым важным». При этом он особо подчеркнул, что уступок быть не может.

А еще подвел отпущенный на свободу блогер Александр Лапшин. Да, он за последние дни успел много чего негативного про Азербайджан написать. Однако (и это разочаровало армянское общество) Лапшин сказал, что в ближайшее время не собирается в «НКР», хотя может приехать в Ереван.

Все-таки урок не прошел даром, Лапшин хотя бы запомнил, что на оккупированные территории Азербайджана ездить не стоит, ибо это чревато уголовным преследованием.

Как бы там ни было, но градус напряжения в армянском обществе нарастает. И главный вопрос – клюнет ли Россия на этот раз на армянский шантаж? А о том, что это именно шантаж, фактически открыто заявил председатель Союза политологов Армении Амаяк Ованнисян.

По словам Ованнисяна, поднятие вопроса о выходе из ЕАЭС в данный момент усиливает позиции властей. «Вопрос поднимают только для того, чтобы члены РПА (правящая Республиканская партия Армении – Ред.) показали силу своих мускулов, чтобы сказали, что вот, это – инициатива фракции, насчитывающей всего девять членов, и такого вопроса в нашей повестке нет. И таким образом они набирают «очки» в глазах сегодняшней российской правящей верхушки», – заключил Амаяк Ованнисян.

Сейчас взбудораженному и обеспокоенному армянскому обществу пытаются дать традиционные «успокаивающие». Речь все о той же «неповторимости» армянской нации. Неожиданно агентство АРКА публикует материал о том, что изобретения армян кардинальным образом изменили повседневную жизнь людей в разных уголках земли. Исполнительный директор Фонда развития Армении Армен Авакян заявил, что армяне создали бетономешалки, банкоматы, краску для долларовых купюр. Странно, что не упомянул он о египетских пирамидах, которые, по новой версии, помогали строить армяне.

Но зато отличился политолог Левон Ширинян, заявивший, что именно армяне помогли создать российское государство. А далее поставил «ультиматум» россиянам, мол, либо вы общаетесь с армянами на равных, либо Армения идет своим путем: «Армения была, когда России не было, Армения была, когда была и Россия, и если завтра России не будет, Армения все равно останется».