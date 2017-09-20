Полад Бюльбюльоглу на переговорах с зампредом Совета Федерации

Вопросы участия делегации Азербайджана в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге обсудил заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов на встрече с послом Азербайджана Поладом Бюльбюльоглу, сообщают российские СМИ.

По словам Бюльбюльоглу, только из Баку в северную столицу приедут около 25 человек, в том числе депутаты Милли Меджлиса и члены правительства.

Уже известно, что в составе делегации будет глава Государственного комитета по работе с религиозными образованиями. Сейчас прорабатывается возможность его встречи с российским коллегой - руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

МПС - старейшая межпарламентская организация, которой более ста лет. Сейчас она объединяет 173 государства.