США помогут беженцам рохинджа

Почти 100 миллионов долларов выделили США на помощь народности рохинджа из мьянманского штата Ракхайн, где происходят столкновения, сообщил Госдепартамент.

В частности, 32 миллиона долларов было обещано выделить в рамках Генеральной ассамблеи ООН, в общей сложности помощь в 2017 году составит примерно 95 миллионов долларов.

Деньги пойдут на поддержку представителей народности рохинджа, которые бегут от насилия в штате. Им будут предоставлены продукты питания, палатки, медицинская помощь, вода, средства гигиены, психологическая поддержка и иная помощь.