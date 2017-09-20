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Ильхам Алиев: Против Армении должны быть применены санкции обновлено 18:10; видео

Автор: Отдел информации 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил о необходимости применения санкций в отношении Армении, препятствующей урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта. Конфликт должен быть решен на основе норме международного права, территориальная целостность страны должна быть восстановлена. Нагорный Карабах – историческая территория Азербайджана", - сказал президент Ильхам Алиев.

Президент добавил, что статус-кво по Нагорному Карабаху неприемлем и об этом заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Франция, США и Россия.

*   *    * 17:52

«Армения более 25 лет оккупирует 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и еще семь районов страны», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проходящей в Нью-Йорке 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Армения совершила преступление против человечности на оккупированных территориях Азербайджана. 26 февраля 1992 года был совершен геноцид против мирного населения в городе Ходжалы. Один из совершивших это преступление – нынешний президент Армении», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

*   *   * 17:48

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках основных дебатов выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает haqqin.az.

Традиционно перед Ассамблеей выступают более сотни глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций. Генеральная Ассамблея — один из шести главных органов ООН. В ней представлены все 193 государства — члена Организации.

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