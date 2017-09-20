Казахстан вручил Киргизии ноту протеста

Временный поверенный в делах Кыргызской Республики был вызван в Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Ему была вручена ответная нота казахстанской стороны в адрес МИД Кыргызстана, сообщает Спутник со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

"Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября в Алматы встречу президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики", — говорится в документе.

МИД РК заявляет, что встречи главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике.

"При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации", — заявил МИД Казахстана.