Подписаться на уведомления
 

В Турции проигнорировали ультиматум Саргсяна эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Прозвучавший с трибуны ООН ультиматум президента Армении Сержа Саргсяна по поводу цюрихских протоколов представляет собой не что иное, как реверанс армянской диаспоре, считает экс-депутат от Партии справедливости и развития (ПСР) в парламенте Турции, член турецкой делегации в ОБСЕ Джанан Калсын.

Комментируя haqqin.az заявление С.Саргсяна на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН о том, что в случае отсутствия позитивного сдвига в направлении ратификации Турцией цюрихских протоколов «Армения объявит эти два протокола ничтожными», турецкий политик подчеркнула, что со времени подписания протоколов Армения ничего не сделала для сближения позиций по очень важным вопросам региональной безопасности.

«Армения, напротив, своими действиями торпедирует возможности установления мира и сотрудничества между двумя странами. Это видно по упорному нежеланию Армении идти на компромиссы на переговорах в рамках МГ ОБСЕ. Армянским властям абсолютно безразлично, будут ли эти протоколы ратифицированы Турцией. Главное для Саргсяна - показать армянский диаспоре, что Ереван очень жестко настроен в отношении Анкары. Протоколы - это повод подыграть диаспоре, за счет финансовой помощи которой Саргсян стремится спасти от  дальнейшего ухудшения социально-экономическое положение Армении», - уверена Калсын.

Экс-депутат отметила, что позиция турецкого правительства остается неизменной: восстановление отношений с Арменией возможно только в том случае, если Ереван откажется от агрессивной политики в регионе и претензий на чужие территории.

1528 просмотров


Старости
Удар армянских властей по журналистке в Баку
Удар армянских властей по журналистке в Баку Ереван мстит Джагинян
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
21 Сен 32° / 19°
22 Сен 31° / 19°
23 Сен 31° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0421 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Продолжается контрабанда психотропов в Азербайджан +позиция Госкомтаможни
Ильхам Алиев соболезнует президенту Мексики
ИГИЛ нанесло удары по иранским войскам в Сирии
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана Hominem te memento!
Нефть продолжает дорожать: Brent - выше $56 обновлено
В Турции проигнорировали ультиматум Саргсяна эксклюзив
Казахстан вручил Киргизии ноту протеста
Ильхам Алиев: Против Армении должны быть применены санкции обновлено 18:10; видео
США помогут беженцам рохинджа
Встреча азербайджанских и российских моряков
Полад Бюльбюльоглу на переговорах с зампредом Совета Федерации
Простит ли Москва шантаж Еревана? Армения заигралась
Центробанк о курсе маната
МИД расследует визит американских конгрессменов в Карабах
Германия выплатит Турции 80 миллионов
Армянские власти устроили террор против женщин и детей
Крушение вертолета в Турции
Саудовская Аравия снимет запрет на звонки в мессенджерах
Россия начала экспорт «Ночных охотников»
Закир Гасанов проверил стратегические резервы азербайджанской армии фото
Американцы поставят вооружение в Украину комментарий Алексея Гараня
Нино Бурджанадзе: «Саакашвили – исполнитель проекта ЦРУ»
Американские конгрессмены гостят у карабахских сепаратистов
В Сирии убили трех российских солдат
Мухаммед Салех: «Курдистан ожидает участь Нагорного Карабаха» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться