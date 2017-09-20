Прозвучавший с трибуны ООН ультиматум президента Армении Сержа Саргсяна по поводу цюрихских протоколов представляет собой не что иное, как реверанс армянской диаспоре, считает экс-депутат от Партии справедливости и развития (ПСР) в парламенте Турции, член турецкой делегации в ОБСЕ Джанан Калсын.

Комментируя haqqin.az заявление С.Саргсяна на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН о том, что в случае отсутствия позитивного сдвига в направлении ратификации Турцией цюрихских протоколов «Армения объявит эти два протокола ничтожными», турецкий политик подчеркнула, что со времени подписания протоколов Армения ничего не сделала для сближения позиций по очень важным вопросам региональной безопасности.

«Армения, напротив, своими действиями торпедирует возможности установления мира и сотрудничества между двумя странами. Это видно по упорному нежеланию Армении идти на компромиссы на переговорах в рамках МГ ОБСЕ. Армянским властям абсолютно безразлично, будут ли эти протоколы ратифицированы Турцией. Главное для Саргсяна - показать армянский диаспоре, что Ереван очень жестко настроен в отношении Анкары. Протоколы - это повод подыграть диаспоре, за счет финансовой помощи которой Саргсян стремится спасти от дальнейшего ухудшения социально-экономическое положение Армении», - уверена Калсын.

Экс-депутат отметила, что позиция турецкого правительства остается неизменной: восстановление отношений с Арменией возможно только в том случае, если Ереван откажется от агрессивной политики в регионе и претензий на чужие территории.