Уже доподлинно доказано, что в результате преступной деятельности по отмыванию денег бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, более известного в политико-криминальных кругах, как Джаник, из финансового оборота страны было похищено более 15 млрд. манатов или 9 млрд. долларов. Это стало одной из главных причин, вызвавших стагнацию валютного рынка страны и обусловивших падение макроэкономических показателей.

Кризис в финансово-банковском секторе страны постепенно сходит на нет. Яркий тому пример – динамика основных финансовых показателей по итогам первой половины текущего года. За относительно короткий срок правительству удалось стабилизировать валютный курс и уровень текущей ликвидности банковского сектора. Причем, этого удалось добиться на фоне сдержанно пессимистических прогнозов на нефть, для чего пришлось ввести ряд регулирующих мер в денежно-кредитной политике.

Сегодня уже можно трезво проанализировать первопричины, которые привели в 20015-2016 годах к масштабному банковскому кризису и девальвации маната. Достаточно много мы говорили об объективных внешних факторах, связанных с обвальным падением мировых цен на энергоносители, что привело к замедлению темпов экономического роста в странах-экспортерах.

Общий кризис на постсоветском пространстве вызвали также антироссийские санкции. Ухудшающаяся мировая и региональная конъюнктура, естественно, отразилась и на экономике Азербайджана, активно интегрированной за последние годы в мировое воспроизводство.

Однако есть и ряд субъективных факторов, ставших причиной экономических неурядиц последних лет. И анализ событий показывает, что основным и безусловным катализатором банковского кризиса и побочным фактором двухступенчатой девальвации маната стало фактическое нахождение на краю банкротства Межбанка.

Стоит отметить, что МБА и сегодня - самый крупный банк страны (39% от общего объема активов банковской системы страны составляют активы этого банка). Но пару лет назад он был одним из ведущих банковских институтов на всем постсоветском пространстве и имел внушительный портфель иностранных инвестиций.

Тем более обидно, что все проблемы этого банка напрямую связаны с преступной и халатной деятельностью, в основном, одного человека – бывшего его главы Джаника. В течение долгого времени путем фальсификации банковских показателей и подделки финансовых отчетов ему удавалось скрывать истинное состояние дел от регулятора (Центробанка), акционеров (в том числе и от государства, как крупнейшего акционера), аудиторов, зарубежных кредиторов и клиентов банка.

В мировой практике известно немало обанкротившихся банков, но все это имело свои специфические причины. Так, глобальный кризис 2007-2008 годов, обанкротивший, к примеру, такого гиганта рынка, как Lehman Brothers, имел объективные предпосылки – ипотечный кризис, депрессия на рынке недвижимости, обвал котировок на рынке ценных бумаг. Но в случае с МБА для развала банка вообще не было никаких внешних или внутриэкономических предпосылок. Более того, в 2005-2015 годы экономика Азербайджана демонстрировала необычайно высокий и устойчивый рост. Банк погубили криминальные мотивы, побудившие бывшего руководителя на беспрецедентные в мировой практике хищения.

Из инвестиционно-финансового оборота страны в течение нескольких лет была преступным путем выведена огромная сумма – по последним оценкам, ущерб МБА составил 9 млрд. долларов или 15 млрд. манатов (по нынешнему курсу). Для азербайджанской экономики это действительно сумма более чем астрономическая. Она составляет 25% от среднего ВВП Азербайджана за 2016/2017 годы. А чтобы еще нагляднее себе это представить, отметим: сумма нанесенного Джаником ущерба равна объему годовых расходов нашего госбюджета. И это оценка только непосредственных потерь активов банка. А если посчитать еще и упущенную прибыль, то, по самой минимальной средней ставке доходности активных операций банка (около 8%), за последние 10-12 лет она составит дополнительно не менее 8 млрд. долларов. Как видно, в совокупности масштаб ущерба просто катастрофический.

Этот процесс не мог не оказать негативного влияния на макроэкономические показатели экономики Азербайджана, и вот по каким причинам.

Вывод капитала, не компенсируемый его равнозначным притоком из-за рубежа, является одной из основных причин сокращения объёма валовых внутренних инвестиций. Как известно из экономической теории, увеличение безвозвратного вывода капитала на 1% сокращает увеличение подушевного ВВП в среднем на 3%. Таким образом, можно констатировать, что в течение 2005- 2015 годов в результате изъятия из оборота и вывода банковских активов на сумму в 9 млрд. долларов за десять лет ВВП «недовырос» примерно на 27 млрд. долларов.

Отмывание денег и вывод за границу капитала по объему сравнимого с ежегодными расходами госбюджета Азербайджана напрямую приводит к снижению нормы валового накопления и уменьшению объема инвестиций в реальный капитал внутри страны.

Прямо или опосредованно (через выпуск ценных бумаг) государство взяло на себя ответственность по тем 15 млрд. манатам ущерба, нанесенного Гаджиевым. Внешний и внутренний долг Азербайджана за последние два года ощутимо увеличился, о чем много пишут в СМИ, именно из-за его действий.

Кроме того, хищение и вывод такого объема валюты нарушают устойчивость финансовых рынков в целом, в том числе и валютного, приводит к разбалансированности и асимметрии основных его сегментов. Отсюда можно сделать вывод, что одним из факторов, вызвавших девальвацию маната, стала преступная деятельность Джаника. Если бы «уведенный» Джаником за границу капитал оставался в экономике Азербайджана, то это привело бы и к увеличению золотовалютных резервов страны.

Проблемы с МБА, особенно на фоне преступной деятельности по бессистемному привлечению (с последующим хищением) средств зарубежных кредиторов и невозможности покрытия этих обязательств, негативно отразились на экономическом имидже страны и прямо отразились на ее рейтинговых показателях. И наконец, выведенная за границу огромная масса финансовых ресурсов была выведена также из-под налогообложения, что напрямую оказывает негативное влияние на формирование доходной части бюджета.

Да, у некоторых это может вызвать сомнения, но один Джаник нанес по Азербайджану удар, который по масштабам сопоставим с нашими потерями в ходе первой карабахской войны. Но вопрос обязательств МБА решается. Первый удар был успешно отражен в мае этого года, когда международные кредиторы, которым принадлежат 87% внешних обязательств МБА (более 3,3 млрд. долларов), проголосовали за процесс реструктуризации.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. Кроме того, для решения вопроса с огромной массой токсичных активов МБА осуществил эмиссию облигаций под госгарантии со стороны небанковской организации «Аграркредит» на сумму 10 млрд. манатов.

В данном случае государство показало себя надежным дебитором. И главной целью его при этом было недопущение возможного краха финансового и банковского сектора страны, защита интересов граждан Азербайджана, вкладчиков и акционеров банка, а также поддержка деловой репутации страны.

И вновь вернемся к украденным Джаником 15 млрд. манатам, которые по своим масштабам можно приравнять к ежегодным расходам госбюджета. Часть этих денег удалось вернуть, но многие миллиарды уже исчезли бесследно. Их уже не вернуть. А ведь за счет этих активов можно было бы решить массу острых социальных вопросов, создать новые рабочие места и средства производства.

Джаник не просто украл и вывез из страны миллиарды долларов. Ради своего обогащения он чуть не разрушил всю финансово-банковскую систему страны, ударил по благополучию каждого из нас. А чтобы такое не повторилось, все мы, а не только правительство, должны проявлять высокую бдительность…