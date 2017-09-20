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Ильхам Алиев соболезнует президенту Мексики

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с произошедшим накануне землетрясением, в результате которого погибли сотни людей, сообщает официальный сайт главы государства.

«С чувством горечи встретил известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных в вашей стране ужасным землетрясением. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование вам, семьям и близким погибших, всему мексиканскому народу, желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в послании главы государства.

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