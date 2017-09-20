Несколько дней назад в результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета (ГТК), была предотвращена попытка транспортировки морским путем из Ирана в Азербайджан большого количества психотропных препаратов.

Подобные операции проводились и прежде, но они несколько отличались от нынешней. В сентябре прошлого года сотрудниками полиции при продаже девяти капсул сильного психотропного препарата Lyrica, оборот которого запрещен, был задержан житель Ширвана Турал Абыев, работавший в аптеке в Ясамальском районе Баку. А во время обыска в этой аптеке было обнаружено и изъято большое количество Liryca и других психотропных средств.

А в ноябре 2016-го МВД задержало членов преступной организованной группировки, контрабандным путем завозивших в Азербайджан огромное количество психотропных препаратов.

Как сообщила пресс-служба МВД, тогда в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о преступной группе, занимающейся контрабандным ввозом в страну из Грузии лекарств, содержащих психотропные вещества. В результате оперативно-розыскных мероприятий всех участников группы задержали.

В ходе расследования выяснилось, что члены банды завозили контрабандой в страну лекарства, содержащие психотропные вещества, и организовывали их продажу. При обыске по месту жительства задержанных обнаружено в большом объеме препараты психотропного действия, большинство из которых в свободной продаже запрещены.

Так вот обе прошлогодние операции были организованы и проведены Министерством внутренних дел, без участия Гостаможни и уже после того, как контрабандист со своим нелегальным грузом перешли Госграницу Азербайджана. В последней же операции были, наконец, задействованы и таможенники.

Примечательную история в этом плане рассказал haqqin.az, глава Союза потребителей страны Эюб Гусейнов. С полгода назад ему удалось выявить факт ввоза в страну контрабандных лекарств, в том числе и психотропных средств.

«Я выяснил личность человека, который руководил этими преступными действиями и установил места продажи контрабандных лекарств. Информацию об этом довел до сведения сообщил Минэкономики, Гостаможни и МВД.

Государственный таможенный комитет и Министерство экономики отделалось обычными отписками, и лишь из Министерства внутренних дел поступил ответ, в котором сообщалось об аресте главаря контрабандистской группы, промышлявшей ввозом лекарств», - отметил Э.Гусейнов, добавив, что, к сожалению, контрабанда медикаментов продолжается и сегодня, причем под видом пищевых добавок.

Haqqin.az обратился в пресс-службу Гостаможни с просьбой подтвердить или опровергнуть утверждение руководителя Союза потребителей.

Глава пресс-службы Натик Ахундов заявил следующее: «Органы таможни, являющиеся одним из гарантов экономической безопасности нашей страны, постоянно ведут решительную борьбу с контрабандистами. Мы не позволяем импортируемым товарам, не подтвержденным соответствующими документами, пересекать границу Азербайджанской Республики.

Что же касается пищевых добавок, то товары данной категории также должны быть обеспечены соответствующими документами, основным из которых является гигиенический сертификат, предоставляемый Министерством здравоохранения.

Импорт этих товаров в страну допускается лишь после предоставления таможенным органам установленных законодательством страны документов. В противном случае органы таможни решительно пресекают поступление в страну товаров данной категории.

Заявления о том, что такие товары поступают в страну контрабандным путем, не соответствуют действительности. Чтобы заявление было принято к рассмотрению, в нем должны быть указаны конкретные факты, название товара и объекта, который его реализует, а также имена лиц, занимающихся его реализацией. Иначе эти заявления должны быть расценены как предвзятые».