Шумахера продолжат лечить в США

Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера собирается перевезти его в США для продолжения реабилитации. Об этом сообщает F1I.

В настоящий момент 48-летний немец находится под присмотром медиков дома в Швейцарии. По информации СМИ, положительной динамики в состоянии Шумахера не наблюдается, поэтому его жена Коринна обратилась за помощью к американскому врачу Марку Уиксу.

Уикс, специалист по повреждениям мозга, владеет клиникой в Далласе. Врач отметил, что у его сотрудников огромный опыт работы с пациентами, получившими черепно-мозговые травмы.

Шумахер получил серьезные повреждения мозга в декабре 2013 года в результате падения во время катания на лыжах во французском Мерибеле. Спортсмен более полугода находился в коме.