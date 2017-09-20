Сегодня в Швейцарии состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были названы города, где пройдут финалы европейских клубных турниров в 2019 году.

Нас, конечно же, в первую очередь интересовали финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, на проведение которых претендовал Бакинский Олимпийский стадион.

Единственным соперником Баку в борьбе за прием финала Лиги чемпионов был Мадрид с его новой ареной «Метрополитано». Накануне испанское издание AS написало, что стадион «Атлетико» не удовлетворил УЕФА из-за малого количества VIP-мест (всего 7 тысяч). Правда, издание также выдвинуло версию, что готовящееся решение УЕФА связано и с тем, что в Азербайджане значительно ниже налоги. Таким образом, проведение матча в Баку, в альтернативу Мадриду, позволило бы извлечь большую коммерческую выгоду.

Однако прогнозы испанских журналистов оказались неверными. УЕФА принял решение о проведении решающего матча Лиги чемпионов сезона 2018/19 в Мадриде.

На финал Лиги Европы, помимо Баку, претендовали Севилья (стадион «Рамон Санчес Писхуан») и Стамбул («Бешикташ Арена»). Здесь предпочтение было отдано Азербайджану! Тем не менее «Бешикташ Арена» примет матч за Суперкубок.

Бакинский Олимпийский стадион был открыт в 2015 году к Европейским играм. На нем проходили церемонии открытия и закрытия Евроигр и Игр Исламской солидарности - 2017.

За прошедшие два года на арене было сыграно несколько футбольных матчей., в том числе - отборочные между сборной Азербайджана и соответственно Италии и Норвегии.

На Бакинском Олимпийском стадионе, вмещающем 68700 зрителей, состоятся все три домашних матча «Карабаха» на групповой стадии Лиги чемпионов. Первая пройдет уже на следующей неделе: 27 сентября чемпион Азербайджана примет итальянскую «Рому».

Естественно, не стоит забывать и о том, что БОС примет четыре игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, среди которых три матча группового этапа и один четвертьфинал.