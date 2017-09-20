Сторонники независимости Каталонии призвали к массовым протестам

Сторонники независимости Каталонии призывают своих сограждан выйти на улицы Барселоны и других городов автономии в знак протеста против действий испанских властей.

Две крупнейшие общественные организации автономного сообщества, Каталонская национальная ассамблея и Òmnium Cultural, распространили обращение к согражданам присоединиться в митингам, которые проходят в Барселоне, и в частности перед представительством совета по экономике Женералитета, собравшем несколько тысяч человек.

"Призываем граждан идти на митинг. Пусть все идут на этот большой митинг, где уже тысячи человек", — заявил глава Ómnium cultural Жорди Куишар. "Они сильно ошиблись. Мы хотим проголосовать, а они объявили войну. Выйдем на улицы, чтобы мирно защитить наши институты на Гран-Виа и Рамбла-де-Каталуния (улицы в Барселоне)", — призвал в Twitter глава каталонской Национальной ассамблеи Жорди Санчес.