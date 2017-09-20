Шредер: Россия уже никогда не откажется от Крыма

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер уверен, что Россия никогда не откажется от Крыма.

«Я предвижу, что ни один президент РФ не выведет Крым из состава страны», — заявил он в интервью изданию Stern.

Экс-глава ФРГ напомнил, что Крым был частью Российской империи с XVIII века. По его мнению, если Берлин будет настаивать на непризнании текущего статуса полуострова, то такая позиция «разрушит отношения между двумя странами и посеет раздор между народами».

Также политик осудил размещение немецких солдат в Литве на границе с Россией. Он назвал этот шаг ошибочным и негативно влияющим на отношения России и Германии.

Еще Шредер признался, что по-прежнему дружит с российским лидером Владимиром Путиным и «будет продолжать это делать».