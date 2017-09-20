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Экс-генсек НАТО: Россия исказила идею миротворцев в Донбассе

 

Российский президент Владимир Путин исказил идею миротворческой миссии ООН в Донбассе, но это еще не повод отказаться от нее. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, предложение Москвы в его нынешней форме «может быть ловушкой, предполагающей замороженный конфликт, освященный присутствием миротворцев с мандатом ООН».

В то же время экс-премьер Дании считает продуктивным изначальное предложение Украины разместить миротворцев на Востоке страны, пишет ZN.UA. Условием для успешного воплощения этой инициативы Расмуссен назвал «жесткий надежный мандат» у миротворческого контингента.

Также миротворцы ООН в Донбассе «должны получить право давать отпор провокациям, которые несут угрозу мирному населению», - добавил он.

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