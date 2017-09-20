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Роухани обрушился с критикой на Трампа

 

Президент Ирана Хасан Роухани назвал речь американского лидера Дональда Трампа в ООН невежественной, абсурдной и полной ненависти.

"Абсурдная и злобная риторика, полная необоснованных заявлений, прозвучавшая вчера перед этой высокой Ассамблеей, не только не должна звучать в ООН, которая была создана для того, чтобы укреплять международные мир и уважение, это также шло вразрез с требованиями наших государств к этому всемирному органу объединить правительства, чтобы бороться с войнами и террором", — сказал Роухани, выступая на Генассамблее ООН.

Накануне с трибуны Генассамблеи Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой политический курс. Он также пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если та будет угрожать Соединенным Штатам. Кроме того, американский президент раскритиковал Совместную программу действий (СВДП), которая позволила два года назад решить иранскую ядерную проблему.

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