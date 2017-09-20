Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом США Дональдом Трампом. Фотографию со встречи лидеров двух стран в соцсетях распространила дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.
На встрече присутствовали и первые леди двух стран - Мехрибан Алиева и Мелания Трамп.
В то же время, государственное телеграфное агентство АзерТАдж сообщает, что президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева также приняли участие на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом.