Подписаться на уведомления
 

Лавров рассказал о возможной встрече Путина и Трампа

 

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентствам ТАСС и Associated Press сказал о большой вероятности очной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Интервью опубликовано на сайте МИДа.

Лавров напомнил, что лидеры встречались в Гамбурге на полях саммита «двадцатки».

«У них будет дополнительная возможность, если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме. Уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, то будет весьма полезно провести такую беседу и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей», — сказал он.

796 просмотров


Старости
Удар армянских властей по журналистке в Баку
Удар армянских властей по журналистке в Баку Ереван мстит Джагинян
Наша погода
Сегодня 32° / 20°
22 Сен 31° / 20°
23 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0421 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Ураган оставил без света весь Пуэрто-Рико
Ильхам Алиев встретился с Генсеком ООН
«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро
Эрдоган встретится с Путиным
В Дашкесане повесилась 30-летняя женщина
Ученые впервые отключили ген в человеческом зародыше
Ровнаг Абдуллаев о проведении финала Лиги Европы УЕФА в Баку
Порошенко призывает ООН разместить миротворцев в Донбассе
ФРС США сохранила базовую ставку
Лавров рассказал о возможной встрече Путина и Трампа
Ильхам Алиев встретился с Трампом фото
Десятки стран в ООН договорились о запрете ядерного оружия
Роухани обрушился с критикой на Трампа
Трамп: «Клинтоны позволили КНДР получить ядерное оружие»
Экс-генсек НАТО: Россия исказила идею миротворцев в Донбассе
Шредер: Россия уже никогда не откажется от Крыма
Сторонники независимости Каталонии призвали к массовым протестам
Финал Лиги Европы пройдет в Баку Официально
Шумахера продолжат лечить в США
Лесной пожар в Хачмазе
Продолжается контрабанда психотропов в Азербайджан +позиция Госкомтаможни
Ильхам Алиев соболезнует президенту Мексики
ИГИЛ нанесло удары по иранским войскам в Сирии
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана Hominem te memento!
Нефть продолжает дорожать: Brent - выше $56 обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться