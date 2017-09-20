Лавров рассказал о возможной встрече Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентствам ТАСС и Associated Press сказал о большой вероятности очной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Интервью опубликовано на сайте МИДа.

Лавров напомнил, что лидеры встречались в Гамбурге на полях саммита «двадцатки».

«У них будет дополнительная возможность, если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме. Уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, то будет весьма полезно провести такую беседу и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей», — сказал он.