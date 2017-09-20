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ФРС США сохранила базовую ставку

 

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне - в 1 - 1,25 процента, передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

ФРС также объявила о начале сокращения в октябре объема своих вложений в облигации и другие ценные бумаги, который составляет 4,5 триллиона долларов.

Консенсус-прогноз агентства Bloomberg засвидетельствовал, что лишь пять из 108 опрошенных экономистов ожидали повышения ставки на 25 б. п. - до 1,25 - 1,5 процента годовых. Остальные эксперты были уверены в сохранении учетной ставки в прежнем диапазоне. Кроме того, вероятность повышения ставки на заседании 19 - 20 сентября, исходя из фьючерсов на ставку по федеральным фондам, составляла лишь 0,6 процента, а вероятность сохранения - 99,4 процента.

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