Порошенко призывает ООН разместить миротворцев в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко призывает Совет Безопасности ООН разместить миротворцев в Донбассе в как можно более сжатые сроки. Об этом он заявил во время дебатов на СБ в четверг в Нью-Йорке, передает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев на Донбассе, и чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Порошенко, весной 2015 года он уже официально обращался с такой просьбой к председателю СБ инициировать надлежащие процедуры по развертыванию миротворческой операции ООН на Украине. С той поры этот вопрос стал еще более актуальным, добавил глава государства.

Он также заявил, что Украина нуждается в помощи миротворцев ООН из-за развязанной в 2014 году «вооруженной агрессии» Российской Федерации против Украины.