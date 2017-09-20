Ученые впервые отключили ген в человеческом зародыше

Американские генетики впервые использовали геномный редактор CRISPR/Cas9 для того, чтобы отключить критически важный ген в человеческом зародыше и изучить его роль в развитии эмбриона в первые семь дней его существования. Результаты их опытов были опубликованы в журнале Nature.

"Насколько я знаю, это - первый эксперимент, в рамках которого мы смогли успешно отключить один из генов, отвечающих за развитие зародыша, и понять, какую роль он играет в этом процессе. Мы раскрыли несколько неожиданных эффектов, не возникающих при отключении Oct4 в зародышах мышей, и в будущем попытаемся понять, почему это так", — заявил Джеймс Тёрнер из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.