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Ровнаг Абдуллаев о проведении финала Лиги Европы УЕФА в Баку

 

"Решение провести финал Лиги Европы УЕФА в Баку в 2019 году очень радостное для всех нас. В этой связи поздравляю всех любителей футбола в нашей стране. Проведение финальной игры одного из значимых турниров континента на Бакинским Олимпийском стадионе будет значимым событием в спортивной жизни нашей республики", - сказал президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, комментарий которого размещён на сайте организации.

Руководитель АФФА отметил, что, несомненно, это решение внесет свой вклад в дело развития футбола в Азербайджане.

"Проведение финальной встречи такого значительного турнира по футболу в Азербайджане есть результат удачной спортивной политики президента страны Ильхама Алиева. Хочу поблагодарить всех, кто внес свою лепту в это дело. Благодарим Исполком УЕФА за то, что там высоко оценили нашу презентацию, и заявляем, что оправдаем оказанное нам доверие делом.

Отметим , что сегодня в Исполкоме УЕФА были объявлены стадионы, на которых пройдут финальные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в 2019 году. 

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