В Дашкесане повесилась 30-летняя женщина

В Дашкесанском районе произошло самоубийство. Как сообщает АПА, повесилась жительница села Йолгуллар Иманова Рамзия Рафиг гызы (1978 г.р.).
Причина суицида пока неизвестна. По факту ведется расследование.
В Дашкесанском районе произошло самоубийство. Как сообщает АПА, повесилась жительница села Йолгуллар Иманова Рамзия Рафиг гызы (1978 г.р.).
Причина суицида пока неизвестна. По факту ведется расследование.
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