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В Дашкесане повесилась 30-летняя женщина

 

В Дашкесанском районе произошло самоубийство. Как сообщает АПА, повесилась жительница села Йолгуллар Иманова Рамзия Рафиг гызы  (1978 г.р.).

Причина суицида пока неизвестна. По факту ведется расследование. 

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