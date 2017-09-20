«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро

Французский нападающий Карим Бензема продлил контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте мадридцев.

Срок действия соглашения - до 30 июня 2021 года. По информации испанской газеты AS, зарплата футболиста увеличится (по условиям предыдущего договора он получал 7,5 миллионов евро в год). При этом сумма отступных, прописанная в контракте, составит один миллиард евро.

21 сентября состоится пресс-конференция, на которой стороны поставят подписи под договором.

Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из французского «Лиона». В составе мадридцев он дважды выиграл чемпионат Испании, триждыа побеждал в Лиге чемпионов и по два раза в Кубке Испании и в Суперкубке страны. В прошлом сезоне 29-летний француз всего сыграл в 48 матчах, забив 19 мячей и отдав девять голевых передач.