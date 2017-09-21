Ураган оставил без света весь Пуэрто-Рико

Остров Пуэрто-Рико полностью обесточен из-за урагана "Мария", передает РИА Новости со ссылкой на главу островной службы по чрезвычайным ситуациям Абнера Гомеса.

"Остров на 100 процентов остается сейчас без электричества", — сказал Гомес. При этом он заявил, что каков реальный масштаб разрушений в стране, установить пока не имеется возможности. "Информация, которую мы получили, не внушает оптимизма. Этот шторм уничтожил все на своем пути", — добавил он.

С более чем 3-миллионным населением, Пуэрто-Рико имеет статус государства, свободно ассоциированного с США.