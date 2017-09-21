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Массовая драка на московском рынке

 

В ТЦ "Москва", что на юго-востоке российской столицы, полицией был пресечен конфликт между охранниками комплекса и торговцами — предположительно уроженцами Средней Азии.

По данным РЕН ТВ, около 21:00 по тревоге были подняты полицейские наряды. Помощь запросила охрана торгового центра.

Как выяснилось, между охранниками и торговцами возник конфликт, перешедший в рукопашное столкновение. В результате некто из группы последних, получив телесные повреждения, на время потерял сознание.

В поддержку пострадавшего выступили его приятели-коллеги, вследствие чего возникла угроза массовой драки. Однако своевременно прибывшие на место инцидента полицейские наряды сумели предотвратить опасное развитие событий.

Пострадавший был госпитализирован, а представители конфликтовавших сторон доставлены в отделения полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

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