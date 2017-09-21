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Политические репрессии в Испании комментирует профессор Уриэль Бертран

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

В эксклюзиве haqqin.az профессор Барселонского университета Уриэль Бертран вывразил свое отношение к аресту 12 активистов, готовивших референдум о независимости Каталонии, заявив, что никакие репрессии со стороны мадридских властей не воспрепятствуют проведению судьбоносного для автономии плебисцита.

«Испания начала вести себя не как европейская страна, а как самая настоящая диктатура. И если такими методами она пытается сорвать предстоящий референдум каталонского народа, то ничего у нее не получится. Напротив, это только еще больше укрепит позиции политических сил, выступающих за независимость Каталонии. Мадрид совершает ошибку за ошибкой. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров, он прибегает к репрессиям. В Каталонии уже  все готово для проведения референдума, и большинство народа выступает за независимость», - утверждает профессор.

Отметим, что глава Каталонии Карлес Пучдемон уже обвинил Мадрид в практике государственного терроризма.

«Правительство Каталонии стало жертвой скоординированной агрессии со стороны сил полиции министерства внутренних дел Испании. У этой агрессии нет никаких законных оснований. Все это было произведено в нарушение верховенства закона и всех конституционных гарантий, а также Хартии ЕС по правам человека», - приводится высказывание Пучдемона на официальной странице в Twitter правительства Каталонии.

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Политические репрессии в Испании комментирует профессор Уриэль Бертран
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