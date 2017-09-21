Руководитель пресс-службы Gazelli Group Елена Сидоренко поместила на своей странице в Facebook информацию о причине случившегося накануне пожара на фабрике компании.

«Возникновение пожара от короткого замыкания было предотвращено в течение небольшого промежутка времени. В настоящее время каких-либо проблем нет. Во время инцидента вред здоровью сотрудников компании и находящихся поблизости людей не нанесен. Распространенное рядом СМИ сообщение о якобы имевшем месте ухудшении самочувствия некоторых людей не соответствует действительности. Изучаются причины происшествия, идет следствие. Общественности будет предоставлена информация о результатах», - говорится в публикации.

Между тем, со ссылкой на пресс-службу Минздрава, сообщалось об отравлении продуктами горения десяти работников фабрики.

В этой связи haqqin.az обратился напрямую к руководителю пресс-службы Gazelli Group Е.Сидоренко.

В ответ она сообщила, что утром 20 сентября, то есть на следующий после пожара день, все сотрудники компании и фабрики были на своих рабочих местах. «Никто не жаловался на плохое самочувствие. У нас очень хорошо налажена работа отдела технической безопасности. Сразу же после возникновения пожара все работники были эвакуированы», - сказала Е.Сидоренко.