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Яков Шехтер: «Израиль дорожит дружбой с Азербайджаном» эксклюзив

Автор: Записал Алхас Исмайлов, отдел политики 

«Азербайджан - очень интересная страна исламского мира, дружбой с которой мы очень дорожим, о чем накануне с трибуны ООН заявил и наш премьер Биньямин Нетаньяху», - сказал haqqin.az израильский писатель Яков Шехтер.

Яков Шехтер

Шехтер назвал ошибочным бытующее в мире мнение, что Израиль враг ислама, подчеркнув, что дружба его страны с мусульманским Азербайджаном сводит на нет подобные утверждения.

«Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество во многих областях, что может стать примером для других мусульманских стран. В Азербайджане, в отличие от других государств, нет антисемитизма - это светское общество, поэтому для Израиля важны отношения с вами», - подчеркнул Шехтер.

Отметим, что Б. Нетаньяху, коснувшись в своем выступлении в ООН отношений Израиля с мусульманскими странами, привел в пример дружеские связи своей страны с Азербайджаном: «Мы расширили сотрудничество с нашими мусульманскими друзьями в Азербайджане и Казахстане».

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