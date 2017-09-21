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Гашим Алиев: «Будто бы планомерно готовили закрытие азербайджанской диаспоры в России» эксклюзив

Автор: Записал Лятиф Мустафаев 

«К большому сожалению, это пусть и горькая, но правда!», - сказал в беседе с haqqın.az член Федерального совета Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКАА АзерРос), заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области (РНКАА МО), член экспертного Совета Российского института стратегических исследований, член Совета ассамблеи народов России Гашим Алиев. Так он прокомментировал новость о том, что Апелляционная инстанция Верховного суда Российской федерации (ВС РФ) оставила без изменения решение о ликвидации Общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК).

По словам Гашима Алиева, «это решение как будто бы планомерно готовили, не исправляя ужасные ошибки». Как отмечает Алиев, несмотря на то, что фактически ВАК управлялся его исполнительным директором Ильгаром Гаджиевым, юристом по образованию, в работе организации имели место грандиозные казусы. «Это касается и того же пышного съезда, проведенного в гостинице «Рэдиссон-Славянская» в декабре 2016 года. Так что давно было известно, что последует именно такое решение Верховного суда РФ, а апелляция не поможет. За это время бездействия давно надо бы было создать новую организацию».

Как отмечает Гашим Алиев, в России достаточное число юристов-азербайджанцев. «Впрочем, толку от них немного. И к тому же, в Азербайджане, и в России есть силы, желающие ликвидации ВАК», - подытожил разговор наш собеседник.

Напомним, что Апелляционная инстанция ВС РФ оставила без изменения решение о ликвидации ВАК. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения ВС от 15 мая. На суде представители общественной организации заявили, что ВАК столкнулся с рядом объективных обстоятельств, помешавших им выполнить требования Министерства юстиции РФ. По словам заявителя, выявленные Минюстом РФ нарушения не носят неисправимый характер, а своевременному получению корреспонденции помешали внезапно возникшие внутренние проблемы с управляющими органами.

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