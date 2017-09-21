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Полиция Галле – самого населенного города земли Саксония-Анхальт в Германии празднует победу над крупнейшей местной ОПГ, во главе которой стоял уроженец Азербайджана.

Банда на протяжении многих лет занималась кражей велосипедов. На первый взгляд, мелкое преступление превратилось в настоящую головную боль для стражей порядка. Члены преступной группировки похитили несколько сотен велосипедов, которые являются чуть ли не главным средством передвижения у жителей Галле.

Полиции удалось установить личность 26 членов банды. При этом 17 преступников, вместе с главарем - 45-летним уроженцем Азербайджана, уже находятся под арестом.

Состав ОПГ довольно разношерстный. В ней состояли граждане Армении, России, Казахстана, Ирака, Германии, Боснии и других стран. 10 задержанных преступников не имели права проживания на территории Германии и укрывались в гаражах и подвалах Галле, Заалескрейса и Лейпцига.

В полиции подозревают, что члены банды, большинство из которых наркоманы, промышляли также угонами автомобилей и незаконным распространением наркотиков.

Стражам порядка уже удалось вернуть владельцам около 40 велосипедов. В настоящее время ведется поиск оставшихся на свободе преступников и выясняется их причастность к другим видам противозаконной деятельности.