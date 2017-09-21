Мировые СМИ активно комментируют речь президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Основные тезисы ее, конечно, были ясны и раньше. Главных из них, если не брать философские размышления о защите прагматичных американских интересов, уважения суверенитета других стран, уменьшения присутствия США в мире было два. Первое - призыв к реформированию ООН, которая стала слишком вялой, бюрократической и дорогостоящей организацией и крестовый поход против двух государств-изгоев - Северной Кореи и Ирана.

Сентябрьские тезисы Трампа

На Генассамблее Трамп представил план из 10 пунктов по реформированию этой организации, которая была создана после Второй мировой войны в 1945 году. Недовольство американского президента ООН хорошо известно еще со времени предвыборной кампании. Он считает ее слишком бюрократической, слишком дорогостоящей и слишком неэффективной. И вот Трамп предложил на саммите (хотя его таковым называть не слишком правомерно, ибо в Нью-Йорке не присутствовали многие лидеры, в том числе Владимир Путин) коренным образом реформировать ООН, сократить ее бюджет, который увеличился с 2000 года на 140 процентов, а число сотрудников возросло более чем в два раза.

США действительно несут основное бремя по финансированию ООН, чья штаб- квартира находится на их территории. Вашингтон оплачивает 22 процента расходов организации, это более чем 600 миллионов долларов и еще выделяет 2.2 миллиарда на разного рода контингенты миротворцев. Россия - для сравнения - покрывает лишь 2 процента (около 77 миллионов долларов) основного бюджета ООН.

И, вроде бы, все верно. Действительно слишком много бюрократии и волокиты и слишком мало эффективности. ООН занимается абсолютно всеми конфликтами в мире, даже теми, о которых все благополучно забыли. Один из моих знакомых, например, уже лет 10 работает в ооновском офисе в Западной Сахаре, где исследует отношения правительства Алжира с повстанческим фронтом Полисарио. Вы помните еще о таком? А почему бы моему знакомому этим не заниматься? Он получает в высшей степени достойную зарплату международного чиновника, которой хватает и на содержание семьи и хватит потом на безбедную жизнь после ухода на пенсию. И какая, собственно разница, сохранится ли фронт Полисарио или исчезнет с карты земли?

Платит, музыку заказывает, но оркестр молчит

Таких примеров - множество. И понятны интересы Трампа-капиталиста и прагматика. Однако по тем или иным причинам под его реформой ООН подписались отнюдь не все. Из 193 стран, входящих в организацию - лишь 130. И среди тех, кто отверг реформу - три члена Совета безопасности - Россия, Китай и Франция. А без их согласия, как это понятно всем, никакая реформа ООН невозможна. В самом худшем случае Америка просто перестанет финансировать ООН и все.

Но что произойдет потом? Да, многие решения в этом мире принимаются на основе сепаратных переговоров между сильнейшими странами. Но есть важнейшие проблемы, которые без ООН не решить. В прошлые годы мир гордился тем, что в Париже удалось заключить масштабный договор по климатическим изменениям. Ядерная сделка с Ираном - тоже во многом заслуга ООН. А вспомним участие представителей этой организации в прекращении братоубийственной войны на Балканах в 90-ые годы.

Американские лидеры уже давно грозятся если не лишить, то по крайней мере сократить подаяния ООН. Об этом многократно говорил еще Джордж Буш-младший (это его недавно имел в виду Путин, который сказал, что американские президенты путают Австрию с Австралией). И что изменилось? Абсолютно ничего. Все планы реформирования ООН были положены под сукно. Ведь в мире нет и не будет подобной организации, в которую могут экстренно обратиться страны в случае пожара в той или иной части света. Именно в СБ все пострадавшие бегут за помощью и поддержкой, куда же еще?

Поэтому Россия и не готова была объявить ООН войну по призыву Трампа. Оптимизировать расходы, сократить число миссий, урезать штат сотрудникам секретариата ООН, да, давайте обсудим эти планы, говорят российские чиновники. В этих словах, конечно большая доля лукавства. Москва и не собирается в случае чего восполнять потери ООН, если Америка сократит сумму своих взносов, на то у нас денег нет. Но и план по реформированию Трампа является не чем иным, как проектом, который практически нереализуем. Mission impossible, как в известном фильме с Томом Крузом-"Миссия невыполнима".

"Ракетный человек" Ын

Но больше всего досталось Трампу не за обреченный проект реформирования ООН, а за его угрозы на своей премьере в Генассамблее в адрес таких стран-изгоев, как Северная Корея и Иран.

Америка уже давно определила мировую "ось зла", в которую вошли КНДР и Иран. Правда, конгресс США с легкостью неимоверной подсоединил к ней еще и Россию. Трамп в Нью-Йорке к радости Москвы Россию упомянул в своей речи только один раз, да и то в благодарственном ключе, за поддержу санкций против Северной Корее.

А вот лидеру последней досталось по первое число. Ким Чен Ына Трамп назвал "rocket man" (что означает "человек-ракета") В принципе в этом определении нет ничего оскорбительного, так когда-то называли в Америке первых космонавтов. Но президент США имел в виду, что Ын провоцирует мир запусками своих баллистических ракет. И тут он произнес самую жесткую свою угрозу. Он пригрозил "полностью уничтожить Северную Корею". Ничего подобного мир еще не слышал от американских лидеров. Были угрозы в адрес диктаторов, говорилось о необходимости смены режима в той или иной стране, были угрозы военного вмешательства. Но так, чтобы полностью уничтожить всю страну с 25 миллионным населением, такой угрозы никто не помнит.

И здесь реакция российских руководителей и американских политиков и экспертов совпала. Сергей Лавров например, призвал США отказаться от угроз в адрес Пхеньяна. «У нас позиция принципиальная: мы не хотим никого демонизировать, мы всегда стараемся понять, в чем существо проблем. - сказал он на Генассамблее. - Кто-то озабочен своей безопасностью, кто-то озабочен необходимостью с соседями как-то наладить отношения, у кого-то внутри конфликт. Если просто осуждать и угрожать, то мы будем антагонизировать те страны, на которые хотим оказать влияние".

Конечно, многократно повторяемые призывы к диалогу с Пхеньяном, который плевать хотел на мнение всего мира - как скользкие камешки-голыши, берешь в руку, а они выпадают из нее, не удержишь. Но угроза "полностью уничтожить страну" это вообще за гранью добра и зла. "Угроза полностью уничтожить Северную Корею - это нечто из ряда вот выходящее даже для Трампа", - пишет TheWashington Post. Газета напоминает, что риторика президента в адрес Пхеньяна всегда была чрезмерной. Все помнят о его обещании продемонстрировать "ярость и гнев" провокационными действиями северокорейского лидера. Но теперь Трамп выступает с заявлением о том, что он готов стереть с лица земли целую нацию хоть с применением ядерного оружия, хоть без него. И это, считает The Washington Post, потребует от Белого дома разъяснений.

Когда-то эту миссию - объяснить, что имеет в виду президент доверялось его ближайшим и более опытным, чем сам лидер сотрудникам. При Ричарде Никсоне такую роль выполнял Генри Киссинджер. Как-то он сказал одному из высокопоставленных советских руководителей: "Вы знаете, Никсон сейчас находится под огромным давлением. Он попивает по ночам спиртное. Так что ребята, будьте с ними поаккуратнее, не вгоняйте его в кризис" (то есть по русски - не загоняйте в угол). Тогда речь, свидетельствуют американские историки, шла об исключительно остром вопросе - о том, пойдет ли кто- либо из мировых лидеров на превентивный ядерный удар, если у него сдадут нервы. И в целом - могут ли они даже помыслить о возможности такого сценария.

Не стреляйте в президента

Мы не знает, принимает ли спиртное Дональд Трамп по ночам. Но будоражить его нервы, наверное, действительно не стоит. И поэтому российские руководители по мере возможности стараются не нагнетать обстановку и не допускать резких и обидных выпадов против 45-его президента США. А при случае могут его и похвалить. Так, например глава российского МИДа Лавров в той части выступления Трампа, которая не касалась Северной Кореи, Ирана, а также Венесуэлы и Кубы (по ним хозяин Белого дома также прошелся словесным катком) назвал речь Дональда "примечательной". Министр обратил отдельное внимание на "очень четко сформулированную поддержку принципов суверенитета и равенства в международных делах, заявление о том, что США хотят лидировать примером, не хотят никого учить жизни, никого заставлять следовать тому или иному пути, и уважают тот способ существования, который сами народы выбирают для себя, форму правления".

Да, это заявление важно и для России, и для Азербайджана и для многих других стран. Мир начинает привыкать к Трампу. Этому миру далеко не все нравится из того, что тот делает и говорит. Он не готов признавать его, как в детских играх "хозяином горы". Но с ним, как говорится, "можно работать".